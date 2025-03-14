Трамп рассказал, какие у него отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор имеет хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, с которым он провел несколько саммитов во время своей первой каденции. Глава Белого дома снова назвал Северную Корею "ядерным государством".

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте журналисты спросили президента, планирует ли он возобновить отношения с КНДР.

"Я бы… У меня отличные отношения с Ким Чен Ыном, и мы увидим, что произойдет, но, безусловно, он является ядерным государством", – сказал Трамп.

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Вспомнив о ядерных арсеналах России и Китая, президент США отметил, что их потенциальное уменьшение "было бы большим достижением", поскольку "у нас так много оружия, и сила так велика".

"И, во-первых, вам она не нужна в таком количестве. И тогда нам пришлось бы получить другие, потому что, как вы знаете, в меньшей степени — Ким Чен Ын имеет много ядерного оружия, кстати, очень много, и другие тоже имеют. У вас есть Индия, у вас есть Пакистан, у вас есть другие страны, которые имеют ее, и мы привлекаем их".

Отвечая на вопрос, означают ли высказывания Трампа какие-либо изменения в политике ядерного оружия Северной Кореи, представитель Белого дома сказал: "Президент Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи, так же, как он делал это во время своего первого срока".

На прошлой неделе влиятельная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала администрацию Трампа за усиление "провокаций" и заявила, что это оправдывает усиление Пхеньяном ядерного сдерживания.

На этой неделе Северная Корея запустила несколько баллистических ракет, впервые с момента вступления Трампа в должность президента.

В первые дни после инаугурации Трамп заявил, что намерен возобновить переговоры с Ким Чен Ыном. Он также еще раз назвал Северную Корею "ядерной державой".

Отметим, что отношения между странами уже много лет находятся в стадии напряжения. Причиной является ядерная программа Пхеньяна, международные санкции и общие политические разногласия.

В частности, США неоднократно призывали КНДР прекратить ядерные испытания и демонтировать свою ядерную инфраструктуру. Пхеньян называл эти призывы вмешательством в свои внутренние дела.

Во время инаугурации на второй срок, 20 января Трамп заявил, что Северная Корея является "ядерной державой".

15 февраля госсекретарь США Марко Рубио и его японские и южнокорейские коллеги подтвердили свою "решительную приверженность полной денуклеаризации" Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности США.

Напомним, в Северной Корее построили секретную ядерную базу.

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