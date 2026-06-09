Трамп рассказал, когда он объявит о «полной победе» над Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в скором времени добьется значительного успеха в противостоянии с Ираном. По его словам, это может произойти уже в ближайшие две недели.

Об этом сообщает CNN.

Трамп заявил, что между сторонами продолжаются переговоры, а Тегеран, по его словам, заинтересован в достижении договоренностей с Соединенными Штатами.

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«Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят заключить очень выгодное соглашение. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия», — заявил Трамп.

Президент США также убежден, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана мировые цены на нефть могут существенно снизиться.

«Я думаю, что мы выиграем эту битву… Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут», — заявил Трамп.

В то же время CNN напоминает, что глава Белого дома уже неоднократно использовал временной промежуток в две недели, говоря о возможном прорыве в переговорах или решении вопросов, связанных с Ираном.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль будет вынужден согласиться с возможным соглашением между Вашингтоном и Тегераном, если такое решение будет принято американской стороной.

Мы ранее информировали, что Израиль нанес удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана.

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