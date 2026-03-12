- Дата публикации
Трамп рассказал, когда закончится война с Ираном
Американский президент заявил, что в Иране почти не осталось объектов для атак.
Президент США Дональд Трамп предположил, что война против Ирана может завершиться в ближайшее время, однако воздержался от конкретных прогнозов сроков.
Об этом он заявил в телефонном интервью изданию Axios.
Он отметил, что в Иране почти не осталось целей, которые можно было бы атаковать.
«Немножко того, немного этого… Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — отметил Трамп.
В то же время, как отмечает издание, американские и израильские чиновники сообщают, что пока не получали никаких внутренних указаний по поводу возможных сроков завершения боевых действий.
В частности, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что боевые действия могут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
«Без каких-либо временных ограничений, столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей и не добьемся решительной победы в этой кампании», — утверждает Кац.
Сам Трамп отказался называть конкретные сроки окончания войны. В то же время, по информации Axios, чиновники в США и Израиле готовятся не менее двух недель ударов по Ирану.
