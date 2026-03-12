Трамп рассказал, когда закончится война с Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп предположил, что война против Ирана может завершиться в ближайшее время, однако воздержался от конкретных прогнозов сроков.

Об этом он заявил в телефонном интервью изданию Axios.

Он отметил, что в Иране почти не осталось целей, которые можно было бы атаковать.

«Немножко того, немного этого… Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — отметил Трамп.

В то же время, как отмечает издание, американские и израильские чиновники сообщают, что пока не получали никаких внутренних указаний по поводу возможных сроков завершения боевых действий.

В частности, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что боевые действия могут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

«Без каких-либо временных ограничений, столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей и не добьемся решительной победы в этой кампании», — утверждает Кац.

Сам Трамп отказался называть конкретные сроки окончания войны. В то же время, по информации Axios, чиновники в США и Израиле готовятся не менее двух недель ударов по Ирану.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США предупредило о подготовке Ирана к удару дронами-камикадзе по Калифорнии.

Мы ранее информировали, что Украина отправила специалистов в три страны Ближнего Востока для противодействия иранским «Шахедам».