Трамп рассказал о "чудо-оружии", использованном во время захвата Мадуро в Венесуэле

Дональд Трамп в Давосе

Президент США Дональд Трамп рассказал об удивительном американском оружии, «которое якобы нейтрализовало системы противовоздушной обороны Венесуэлы во время захвата диктатора Николаса Мадуро.

Об этом он говорил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Невиданным ранее чудо-оружием американский президент похвастал после того, как заявил, что США и мир сталкиваются с гораздо большими рисками, чем когда-либо прежде, — из-за ракет, ядерного оружия и «средств ведения войны, о которых я даже не могу говорить».

В конце концов Трамп разговорился и довольно колоритно описал применение этого оружия в Венесуэле.

«Они [венесуэльцы] не смогли сделать по нам ни одного выстрела. Они сказали: „Что случилось?“. Все были взволнованы. Они сказали: „Мы поймали их в прицел“, — нажали на курок, и ничего не произошло. Ни одна зенитная ракета не взлетела. Была одна, которая поднялась футов на 30 и упала прямо рядом с людьми, которые это сказали. Они сказали: „Что, черт возьми, происходит?“, — рассказывал американский президент так, будто сам находился в тот момент рядом с венесуэльскими солдатами.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что системы ПВО, которые не сработали для сбивания американских вертолетов со спецназовцами, были изготовлены Россией и Китаем.

«Так что им [России и Китаю] придется вернуться к чертежным доскам, я считаю», — добавил он.

Ранее издание The New York Times объяснило, что венесуэльская армия была не готова к отражению воздушной атаки, потому что проданные ей Россией средства ПВО не были активированы.

Российские стратегические и тактические системы «С-300» и «Бук-М2», которые должны были прикрывать венесуэльское небо, во время операции США 3 января не были подключены к радарам. Некоторые компоненты установок ПВО на момент удара находились на складах и не были в рабочем состоянии.

Напомним, издание The New York Post со ссылкой на рассказ одного из солдат сообщило, что во время захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро американские военные обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии.