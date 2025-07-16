Трамп рассказал о позиции Мелании относительно войны в Украине: что он сказал

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп повлияла на позицию американского лидера Дональда Трампа относительно войны в Украине после общения с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу FOX.

«Она очень умная, она очень нейтральная, она очень нейтральна в определенном смысле. Она — немного как я, она бы хотела, чтобы люди перестали умирать».

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На вопрос журналиста, поддерживает ли Трамп одну из сторон, экс-президент ответил: «Люди говорят: вы за одну или другую сторону? Я — за то, чтобы люди перестали умирать. У нас 5 000, 6 000, 7 000 смертей в неделю, по меньшей мере. И это не считая людей в городах и селах, где бросают ракеты. Я имею в виду, люди умирают в городах и поселках», — сказал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля Дональд Трамп заявил, что его разговоры с Путиным не дали результата — Россия и дальше обстреливает Украину. В этом контексте президент США и процитировал свой разговор с женой, который привело издание. Также Трамп предупредил: если за 50 дней РФ не заключит мир с Украиной, США введут вторичные санкции против партнеров Москвы.