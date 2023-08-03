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Трамп рассказал, сколько лет заключения ему грозит по всем обвинениям

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Трамп рассказал, сколько лет заключения ему грозит по всем обвинениям

Трамп рассказал, сколько лет тюрьмы ему грозит / Фото: Associated Press

Дональд Трамп продолжает обвинять власти в незаконности обвинений против него.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему суммарно грозит 561 год заключения в рамках выдвинутых на его аферу обвинений.

Об этом Трамп написал в электронном письме донорам своей предвыборной кампании, передает The Hill.

"Миньюст снова незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющейся информации, мне грозит 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней", — написал Трамп.

Издание отмечает, что в США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, а сроки по разным преступлениям могут совершаться параллельно, ограничивая общее время, которое осужденный проводит в тюрьме.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну России против Украины за 24 часа.

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Дата публикации
Просмотры
43
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