Дональд Трамп продолжает обвинять власти в незаконности обвинений против него.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему суммарно грозит 561 год заключения в рамках выдвинутых на его аферу обвинений.

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Об этом Трамп написал в электронном письме донорам своей предвыборной кампании, передает The Hill.

"Миньюст снова незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги. По имеющейся информации, мне грозит 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней", — написал Трамп.

Издание отмечает, что в США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, а сроки по разным преступлениям могут совершаться параллельно, ограничивая общее время, которое осужденный проводит в тюрьме.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну России против Украины за 24 часа.

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