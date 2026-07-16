Война в Иране / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп склоняется к дальнейшему расширению военных сделок против Ирана после совещания с ближайшими советниками в Ситуационной комнате.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, среди обсуждаемых вариантов — усиление воздушных ударов, развертывание сухопутных войск для захвата иранских территорий вблизи Ормузского пролива, а также бомбардировка ядерного объекта на горе Пикакс.

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Как отмечает WSJ, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения. В то же время, американские чиновники, пообщавшиеся с изданием, утверждают, что президент США неохотно относится к идее применения сухопутных войск после того, как ранее отказался от угроз захватить остров Харг.

В то же время, по оценке журналистов, если Трамп все же решит расширить военную операцию против Ирана, это еще глубже вовлечет США в конфликт на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что такое развитие событий может повлечь за собой рост цен на бензин, а также усложнить политические планы Республиканской партии накануне промежуточных выборов.

Ранее сообщалось, что Иран совершил интенсивную атаку по территории Бахрейна.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет полную блокаду судов, направляющихся в иранские порты или перевозящих иранские грузы.

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