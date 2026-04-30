Трамп рассмотрит новый план войны в Иране: короткие удары и сухопутная операция - Axios

Командующий Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране,

Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Этот доклад может свидетельствовать, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах или нанести окончательный удар перед завершением войны.

Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что CENTCOM подготовил план «короткой и мощной» серии ударов по Ирану — вероятно, включая объекты инфраструктуры.

«Есть надежда, что Иран тогда вернется за стол переговоров, продемонстрировав большую гибкость в ядерном вопросе», — пишет издание.

Другой план, который будет представлен Трампу, сосредоточен на захвате части Ормузского пролива с целью открытия торгового судоходства. По словам одного из собеседников издания, такая операция может предусматривать привлечение сухопутных войск.

Существует еще один план, который обсуждался ранее — операция сил специального назначения с целью «обеспечения безопасности», иначе говоря захвата, иранских запасов высокообогащенного урана.

Издание отметило, что Купер провел аналогичный брифинг для Трампа 26 февраля, за два дня до того, как США и Израиль начали войну против Ирана.

Один источник, близкий к Трампу, заявил, что именно этот брифинг способствовал решению президента США начать войну в Иране.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

