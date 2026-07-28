Помощь Украине хотят растянуть до 2029 года / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа сообщила членам Конгресса, что завершит использование $400 миллионов, выделенных на военную помощь Украине, только в 2029 финансовом году. То есть помощь Украине от США растянут на четыре года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

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США растянет помощь Украине на 4 года

Задержка финансирования проходит в момент острого дефицита оружия и боеприпасов в Украине, необходимых для отражения российских ракетных атак.

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По данным источника, в мае Министерство обороны США направило законодателям письмо с детализированным планом расходов. Несмотря на то, что с момента отправки документа прошло два месяца, деньги до сих пор не перечислили и даже не оформили в контракты.

В письме говорилось, что контрактные обязательства сформируют в течение 2026 финансового года — он заканчивается 30 сентября. Окончательные поставки оборудования и услуг ожидаются до конца сентября 2029 года — уже после завершения второго президентского срока Трампа.

Сообщение вызвало резкую критику как среди демократов, так и среди части республиканцев, одобривших этот пакет помощи еще в прошлом году. Члены Конгресса считают такой график слишком медленным для условий активных боевых действий.

План расходов и реакция Конгресса

Выделенные $400 миллионов предполагают расширение оборонных способностей, подготовку военных и материально-техническое обеспечение ВСУ:

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$200 млн — на оружие, боеприпасы и взрывчатку;

$99,9 млн — на технику, транспортные средства и запчасти;

$100 млн — на логистические услуги и транспортировку оборонных средств.

Законодатели уже не раз возмущались медленными темпами расходования средств. В частности, в апреле сенатор-республиканец Митч Макконнелл выпустил колонку с критикой задержек, а на прошлой неделе во время слушаний с участием главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и секретаря обороны Пита Хегсета сенатор-демократ Дик Дурбин поставил под вопрос эффективность такой помощи.

Пентагон воздержался от официальных комментариев относительно графика выплат.

Задержка финансирования совпадает по времени с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Сегодня он встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Также Зеленский проведет встречу со всеми 100 сенаторами в Капитолии. Кроме официальных переговоров, Зеленский примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По данным Council on Foreign Relations, с начала полномасштабной войны в Украине до конца сентября 2024 года США выделили $175 миллиардов помощи, из которых $106 миллиардов направили Киеву, а $69 миллиардов остались в американской экономике для поддержки оборонно-промышленного комплекса США.

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После вступления Трампа в должность и перехода контроля над обеими палатами Конгресса к республиканцам в январе 2025 года ни один новый крупный пакет помощи принят не был.

Пентагон: последние новости

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заставил уйти в отставку командующего армией США в Европе, четырехзвездочного генерала Кристофера Донахью, сообщает Financial Times.

Донахью — ветеран сил спецназначения, который играл важную роль в помощи Украине, а также был последним военным США, покинувшим Афганистан в 2021 году. Конкретные причины его устранения не уточняются, однако Хегсет ранее жестко критиковал вывод войск из Афганистана и распорядился провести расследование этой операции.

Увольнение состоится в июле на фоне планов Пентагона по снижению уровня командования в Европе и требований Дональда Трампа к европейским союзникам брать на себя большую ответственность за собственную оборону. За последние полтора года Хегсет уже устранил десятки высокопоставленных офицеров и заблокировал ряд повышений без объяснений, что, по словам бывших военных чиновников, создало в армии атмосферу страха. Сам Пентагон от комментариев воздержался.

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