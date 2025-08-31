Трамп разгневался из-за трещины в Белом доме – что произошло

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп устроил очередной скандал — на этот раз из-за ремонта Розового сада Белого дома. На своей платформе Truth Social он сообщил, что заметил трещину длиной около 23 метров в недавно положенных каменных плитах.

Об этом сообщает Bild.

По словам Трампа, повреждение возникло из-за того, что рабочие протягивали тяжелую тележку плитами. Он назвал их глупыми людьми, опубликовал кадры из камер наблюдения и приказал найти виновных.

Реклама

Президент пообещал заменить поврежденный камень, взыскать расходы с подрядчика и не допускать его к дальнейшим работам в Белом доме. "Мы поймали их с поличным. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!", - добавил Трамп.

Ранее этим летом по его распоряжению в Розовом саду была проведена реконструкция: газон заменили каменными плитами, чтобы гостям было удобнее ходить в обуви на каблуке.

Ранее Дональд Трамп публично обвинил миллиардера Джорджа Сороса, являющегося крупным спонсором Демократической партии, в финансировании "жестоких протестов" в США.