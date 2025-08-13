Трамп разгневался из-за заявлений о "победе Путина"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп с гневом отреагировал на сообщения в СМИ о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске уже стала победой хозяина Кремля.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам «очень нечестные СМИ» развернули кампанию против встречи с Путиным и «постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей».

В этом контексте Дональд Трамп вспомнил своего бывшего советника по национальной безопасности во время первой президентской каденции Джона Болтона, который заявил, что эта встреча означает, что «Путин уже победил».

«Что это вообще значит? Мы побеждаем во ВСЕМ. Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости бы сказали, что я заключил плохую сделку!», — возмущенно написал президент США.

Тех, кто распространяет такие нарративы, Трамп назвал «больными и нечестными людьми», которые ненавидят Америку.

«Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!!!» — заверил он.

Зато в предыдущем посте в соцсети президент США похвалил европейских лидеров, с которыми у него запланирована видеоконференция по поводу встречи с Путиным. На этой виртуальной встрече будет присутствовать также президент Украины Владимир Зеленский.

«Вскоре пообщаюсь с европейскими лидерами. Они замечательные люди, которые хотят увидеть соглашение», — написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибыл в Берлиндля участия в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

К участию в видеоконференции с Трампом, кроме Зеленского, планируют присоединиться лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также представители Евросоюза и НАТО.

После обсуждения ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут отдельную онлайн-встречу с европейскими лидерами.