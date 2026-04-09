Трамп разнес союзников по НАТО после встречи с Рютте: что произошло

Реклама

Трамп встретился с генсеком НАТО Рютте и подверг критике союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. Президент даже намекнул на возможную месть за такую позицию Европы.

Об этом сообщает Politico.

Европейские чиновники говорят, что встреча в Белом доме была очень напряженной. Издание POLITICO пишет, что Трамп буквально сыпал образами, критикуя Францию и Испанию. Он также дал понять, что может наказать союзников, хотя и не уточнил, как именно.

Реклама

Позиция Белого дома и реакция НАТО

Несмотря на резкую риторику президента, официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп не выдвигал Альянсу никаких прямых требований. В то же время, чиновник подчеркнул убеждение Вашингтона, что европейские страны получают от безопасности в Ормузском проливе больше выгоды, чем Соединенные Штаты.

После завершения переговоров Дональд Трамп опубликовал сообщение в сети Truth Social, где обвинил НАТО в неспособности помочь США в критический момент и снова вспомнил свою идею по Гренландии.

«НАТО не было рядом, когда они нам были нужны… Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!» — написал президент США.

Представитель НАТО Эллисон Харт, в свою очередь, назвала разговор «откровенным», но «конструктивным», опроверг заявления о провале встречи. Сам Марк Рютте подтвердил, что испытал разочарование Трампа из-за отсутствия достаточной поддержки со стороны союзников.

Реклама

Вопросы Ормузского пролива

Главным камнем преткновения остается восстановление судоходства в стратегически важном проливе. Европейские лидеры соглашаются на участие в обеспечении безопасности только при полном прекращении боевых действий:

Германия . Канцлер Фридрих Мерц заверил, что Берлин поможет обеспечить свободу судоходства только после заключения мирного соглашения с Ираном.

Франция . Генерал Фабьен Мандон сообщил о разработке «строго оборонительных» военных планов для помощи судоходству.

Великобритания. Возглавляет коалицию из 41 страны, выступающей за дипломатическое давление и санкции, но исключающей военное участие до завершения активной фазы конфликта.

В настоящее время союзники в штаб-квартире НАТО в Брюсселе еще не начинали официального обсуждения развертывания сил для открытия пролива, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Реклама

