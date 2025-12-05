ТСН в социальных сетях

Мир
680
1 мин

Трамп разочарован Путиным: союзник раскрыл позицию президента США по миру в Украине

Мирные переговоры по Украине оказались снова под угрозой из-за действий Путина.

Дарья Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп разочарован иррациональным подходом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал британский политик Найджел Фарадж для Politico .

Фарадж утверждает, что Трамп делает все возможное, чтобы добиться справедливого урегулирования , но предложения Кремля невозможно принять.

По его словам, ограничение численности украинской армии или территориальные потери — это условия, которые применяются только к стране после капитуляции, а Украина такого не сделает.

Фарадж подчеркнул, что Путин действует нерационально и опасно , демонстрируя нежелание идти на компромисс.

«С каждой неделей он доказывает: он нерационален, он не хочет справедливого мира», — заявил политик.

Союзник президента США отметил, что Трамп остается сторонником дипломатического пути.
В то же время, предлагаемые условия не могут быть основой соглашения, поскольку украинцы заплатили слишком высокую цену.

Политические обозреватели отмечают: такая оценка может внушить больше уверенности Киеву и союзникам, ведь свидетельствует, что Вашингтон не готов навязать Украине невыгодный мир на условиях Кремля.

Напомним, диктатор РФ сообщил, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили разделить 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и обсуждать их отдельно.

680
