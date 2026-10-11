Трамп разозлил даже своих: в Конгрессе готовят законопроект по российской нефти

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любые закупки российской нефти. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон поддержал инициативу коллеги Брайана Фицпатрика и назвал решение президента США Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего серьезной ошибкой.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на американских законодателей.

Реклама

Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил о подготовке соответствующего законопроекта. Документ планируют назвать «Закон Рональда Рейгана „Мир через силу“.

Реклама

В свою очередь, Дон Бэйкон подтвердил, что поддержит эту инициативу. Он подверг резкой критике решение Трампа относительно российского дизельного горючего, заявив, что оно имеет вид слабости перед Кремлем.

«Я могу говорить только о себе и, возможно, о своих близких друзьях-республиканцах. Мы категорически не согласны с президентом по этому вопросу. Я считаю это серьезным заблуждением. Это выглядит как слабость: президент идет навстречу Путину, являющемуся диктатором и военным преступником. Мы должны стоять на стороне Украины, вторжения демократии и города которой бомбят. Разрешая покупку российского дизельного горючего, мы даем деньги российской экономике и ее военной машине», — заявил Бейкон.

Конгрессмен также напомнил, что еще год назад Трамп подверг критике европейские страны за закупки российского газа. По мнению Бэйкона, нынешнее решение американского президента противоречит такой позиции.

«Поэтому я полностью не согласен с этим решением, а политику президента по России и Украине считаю провальной. Я и республиканцы „старой школы“, поклонники Рональда Рейгана, очень разочарованы», — подчеркнул он.

Реклама

Бейкон предположил, что одним из мотивов решения Трампа могло быть стремление снизить стоимость дизельного горючего в преддверии промежуточных выборов в США. По его словам, цена сейчас составляет около шести долларов за галлон, что является значительной нагрузкой для американских потребителей.

В то же время конгрессмен заявил, что, по его мнению, большинство американцев понимают последствия такого шага.

«Опросы постоянно показывают, что около 70% поддерживают Украину, хотя мнения о форме поддержки отличаются (больше военной помощи или санкции). Большинство воспринимает это решение как слабость по отношению к Путину, и президенту это не поможет», — сказал Бейкон.

Он также подверг критике подход Трампа к внешней политике, заметив, что тот часто рассматривает международные отношения сквозь призму практической выгоды.

Реклама

«Президент всегда мыслил транзакционно. Хотел бы я, чтобы у него был более крепкий моральный компас. Мы должны делать то, что правильно, а не то, что дает нам копейки. Он выглядит так, будто помогает Путину, и это ужасное, ошибочное решение», — подчеркнул конгрессмен.

Бейкон сообщил, что перед разговором с журналистами общался с Брайаном Фицпатриком и решил присоединиться к его законодательной инициативе. Он планирует стать вторым республиканцем, который подпишет законопроект, а также одним из первых его соавторов.

«Это хорошая инициатива: она позволяет нам голосовать за совестью и показать, что Конгресс стоит с Украиной, а не с Россией. Честно говоря, пора поставить президента в неудобное положение. То, что он делает, — позор для нашей страны, и я не боюсь этого говорить», — подытожил Бэйкон.

Ранее сообщалось, что заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного горючего и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Новости партнеров