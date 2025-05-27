Трамп разозлил Кремль: во "ВКонтакте" началась волна атак на президента США

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

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После того, как Дональд Трамп резко высказался о президенте РФ Владимире Путине, назвав его "сошедшим с ума" и обвинил в "бессмысленных убийствах", в российских соцсетях развернулась волна бот-атаки против президента США.

Об этом сообщает Newsweek.

Согласно расследованию российского независимого агентства "Агентство", с воскресенья в соцсети "ВКонтакте" появилось около тысячи оскорбительных постов в адрес Трампа. Аккаунты, которые, по словам аналитиков Botnadzor, работают в интересах Кремля, обвинили его в "безумии", называли "клоуном" и "шоуменом".

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Ранее прокремлевские сапоги избегали резких высказываний в адрес Трампа, ограничиваясь нейтральной риторикой. Но после его заявлений, что "Путин что-то себе позволяет" и сбрасывает ракеты на украинские города "без всякой причины", их тональность изменилась.

"Это не Путин сошел с ума, а Трамп", - говорится в одном из сообщений. В других комментариях он фигурирует как "человек, который хочет сидеть на двух стульях", что в российской идиоме означает попытку угодить обеим сторонам.

Президент США также намекнул на недовольство действиями Владимира Зеленского, заявив, что "все, что он говорит, создает проблемы". Но никаких четких действий или реакций со стороны Белого дома объявлено не было.

Аналитики предполагают, что такая онлайн-реакция со стороны прокремлевских аккаунтов свидетельствует о том, что в Москве не одобряют изменение тона Трампа, несмотря на его недавний "хороший" разговор с Путиным.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин "совершенно сошел с ума" и без всяких причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.