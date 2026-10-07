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Трамп разозлился из-за работы своих советников на пророссийское правительство — CNN
Советники Трампа работали на правительство Республики Сербской, которое поддерживает тесные политические связи с Москвой.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения двух своих ключевых политических советников после появления сообщений об их оплачиваемой работе в интересах пророссийского правительства на Балканах.
Об этом сообщает CNN.
Речь идет о Джеймсе Блэре, возглавляющем внешнеполитический штаб Трампа, и Крисе ЛаСивите — соруководителе президентской кампании 2024 года. Трамп заявил, что может немедленно уволить их, если выяснится, что работа на других клиентов создает конфликт интересов.
«Если возникнет конфликт интересов, я их уволю, немедленно!» — заявил Трамп.
Трамп был возмущён публикацией
Как сообщили CNN источники, до появления публикации в The New York Times Трамп не знал, что Блэр и ЛаСивита на прошлой неделе находились на Балканах и получали деньги за работу на правительство Республики Сербской.
После того как президенту сообщили о предстоящей публикации, он начал звонить своим союзникам, чтобы узнать их мнение по поводу сложившейся ситуации.
Один из источников описал Трампа как раздраженного, а влиятельный республиканец, поддерживающий с ним связь, заявил CNN, что президент был «в ярости» из-за этой публикации. Особенно его возмутило то, что советники находились за границей в разгар подготовки к промежуточным выборам, при этом наживаясь на своих связях с президентом.
«Полное нежелание прислушиваться к ситуации», — так охарактеризовал поведение советников один из республиканцев.
Советники Трампа получили сотни тысяч долларов
По данным The New York Times, Блэр и ЛаСивита посетили Республику Сербскую накануне местных выборов. За консультационную работу с правительством территории по вопросам голосования они, как сообщается, получили по несколько сотен тысяч долларов через вашингтонскую юридическую фирму.
Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины и поддерживает тесные политические связи с Москвой. Её власти считаются пророссийскими.
Блэр и ЛаСивита утверждают, что работали именно на правительство, а не на националистическую партию, которая его контролирует.
Трамп дистанцировался от опальных советников
В то же время президент пытается дистанцироваться от своих советников, подчеркивая, что они не являются штатными сотрудниками Белого дома.
«Крис ЛаСивита и Джеймс Блэр являются внешними консультантами. Они не работают на меня, а лишь в качестве внешних консультантов», — написал Трамп в Truth Social.
Президент заявил, что не знает всех клиентов своих советников, но намерен выяснить, на кого они работают.
«Я понятия не имею, на кого ещё они работают, но, подумав, спрошу у них, и если есть конфликт интересов, я уволю их, немедленно!» — подчеркнул Трамп.
Позже в Овальном кабинете он назвал Блэра и ЛаСивиту независимыми людьми и предположил, что у них могут быть другие клиенты.
Блэр в настоящее время возглавляет MAGA Inc. — супер-PAC, который поддерживает политическую повестку дня Трампа и тратит десятки миллионов долларов на поддержку кандидатов-республиканцев в преддверии промежуточных выборов. ЛаСивита является старшим советником этой организации.
Напомним, сын президента США Дональд Трамп-младший вернул российскому бизнесмену Умару Кремлёву средства, которые тот потратил на организацию послесвадебных торжеств для пары на Багамах. Сам россиянин выразил удивление таким шагом, поскольку считал это обычным подарком.