Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рано или поздно вынужден будет пересмотреть свою позицию, поскольку поймет, что российский диктатор его просто использует в собственных интересах.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

Он заявил, что сейчас сложно понять, чего хочет добиться сам Дональд Трамп.

"Речь идет о вторжении России и оккупации Украины, или о его экономической политике и тарифном подходе. Мы видим, как он почти ежедневно угрожает новыми пошлинами Мексике и Канаде, а потом отзывает их. Это создает впечатление, что у него нет всеобщей стратегии в торговой политике. Похожая ситуация и с Украиной. Он не действует по правилам международной системы, которую США помогли построить после Второй мировой войны. Насколько я могу судить, у него нет четкого стратегического видения. Его главная цель – заключить соглашение, поскольку он считает себя лучшим в мире переговорщиком», – прокомментировал Мэтью Брайза.

Он отметил, что российский диктатор после больших потерь человеческих и финансовых ресурсов, которые он потратил на войну против Украины, не может просто так все прекратить и выдавать, что ничего не произошло, даже по требованию Трампа. Поэтому перемирие, даже если оно начнется, будет непродолжительным.

"Мне кажется, что Трамп на самом деле не занимается российско-украинской войной, вторжением и оккупацией Украины. Честно говоря, сомневаюсь, что его это вообще волнует. Единственное, чего он стремится, — это возможность заявить, что именно он является миротворцем и что только он, в отличие от всех других, сумел заключить мирное соглашение между Украиной. позицию, поскольку не верю, что Путин согласится продлить 30-дневное перемирие, если вообще его примет", — отметил дипломат.

Он считает, что рано или поздно Трамп разлетится, когда поймет, что Путин использовал его в собственных интересах, ведь кремлевский диктатор никогда не собирался серьезно придерживаться прекращения огня. Тогда Трамп будет вынужден пересмотреть свой подход.

"Трампу придется искать новые инструменты и методы давления на Путина. Прежде всего, я считаю, что он прибегнет к серьезному экономическому давлению. Однако, кроме этого, я не думаю, что у президента Трампа есть четкая концепция или стратегия для решения вопроса российского вторжения в Украину. Он считает, что сможет установить мир благодаря прекращению огня, и на данный момент он может установить мир благодаря прекращению огня". идти на Европейскую комиссию и европейских членов НАТО, которые должны будут обеспечить длительное урегулирование и разработать гарантии безопасности без участия США", — резюмировал Брайза.

Ранее сообщалось, что страны G7 ужесточит санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп может пойти на условия Кремля, чтобы остановить войну.

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