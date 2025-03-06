Трамп разразился очередной угрозой: кому она адресована на этот раз

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил лидерам ХАМАС. Он призвал их немедленно отпустить заложников.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Шалом Хамас" означает привет и прощай, вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей или вам все закончится. Только больные и извращенные люди сохраняют тела, а вы больны и извращены!", — написал Трамп.

Он подчеркнул, что "отправляет Израилю все необходимое, чтобы закончить работу".

"Ни один член Хамаса не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю. Я только что встретился с вашими бывшими заложниками, чьи жизнь вы разрушили. Это ваше последнее предупреждение!", — подчеркнул глава Штатов.

Трамп добавляет, что для руководства сейчас самое время покинуть Газу, "пока есть шанс". Народу Газы американский лидер обещает прекрасное будущее, если те не будут удерживать заложников.

"Если вы это делаете — вы мертвы. Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, или вы будете расплачиваться в аду", — завершил президент США.

Ранее палестинские боевики ХАМАС в рамках соглашения о перемирии 20 февраля передали Израилю тела четырех заложников. Среди погибших – двое детей.

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