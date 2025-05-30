Трамп рекордно увеличит продажу оружия Тайваню: детали стратегии США против Китая

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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США готовятся усилить продажу вооружения Тайваню, и по объемам это может превзойти показатели первого срока президентства Дональда Трампа. По словам двух американских чиновников, это является частью более широкой стратегии противодействия Китаю, который наращивает военное давление на остров.

Об этом пишет Reuters.

Потенциальный рост продаж оружия может развеять сомнения относительно приверженности Трампа безопасности Тайваня. В то же время есть риск еще больше обострить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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Двое американских чиновников заявили, что в течение этого президентского срока США могут одобрить большие объемы продаж оружия Тайбэю, чем в период первого срока Трампа. Один из чиновников отметил, что такие сообщения о продаже «легко превзойдут» предыдущие показатели.

Кроме того, Вашингтон убеждает оппозиционные партии Тайваня не блокировать инициативу правительства по увеличению оборонных расходов до 3% бюджета острова.

По оценкам Reuters, при первой каденции Трампа США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму около 18,3 млрд долл., тогда как во время президентства Джо Байдена — примерно на 8,4 млрд долл.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, США остаются ключевым международным партнером и источником военной помощи для Тайваня.

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Американские чиновники подчеркнули, что администрация Трампа, включая его самого, сосредоточена на усилении оборонного сдерживания в отношении Тайваня.

«Именно такой позиции придерживается президент. И мы все также», — заявил один из чиновников, добавив, что США активно работают с Тайванем над пакетом закупки оружия, который будет реализован после утверждения внутреннего финансирования.

В Офисе президента Тайваня сообщили журналистам, что правительство твердо настроено укреплять обороноспособность и уже предложило соответствующие инициативы.

«Тайвань стремится повысить военное сдерживание и одновременно углубить сотрудничество в области безопасности с США», — сказал представитель президентской администрации Вэн Ли.

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В феврале Reuters сообщал, что Тайвань рассматривает возможность масштабной закупки оружия у США, надеясь получить поддержку новой администрации Трампа.

Ожидается, что новые пакеты поставок будут содержать ракеты, боеприпасы и дроны — эффективные и относительно недорогие средства для укрепления обороноспособности перед лицом угроз со стороны гораздо более мощной армии Китая.

Угроза для Тайваня со стороны Китая — что известно?

В последние годы Китай систематически усиливает военное присутствие вокруг Тайваня, настаивая на своих претензиях на суверенитет над островом, который является одним из ключевых центров производства микрочипов для глобальной экономики. Китайская компартия считает Тайвань частью своей территории, которая временно «откололась».

В апреле Пекин устроил вокруг Тайваня масштабные военные учения с участием армии, флота и ракетных сил. Китай назвал эти действия «строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова».

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В мае издание The Financial Times со ссылкой на оценки военных и аналитиков сообщило, что Китай значительно усилил свою способность ко внезапному нападению на Тайвань. Пекин постоянно наращивает потенциал для быстрой эскалации, проводя активные воздушно-десантные учения, внедряя новейшие артиллерийские системы и увеличивая уровень боеготовности подразделений, которые могут быть задействованы в возможном вторжении на остров.