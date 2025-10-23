Трамп резко изменил позицию по отношению к России — в Белом доме сделали заявление о санкциях

Белый дом объяснил резкое изменение позиции Трампа по отношению к России / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп уже давно выражает свое разочарование главой Кремля Владимиром Путиным, а также «всегда подчеркивал, что введет санкции против России тогда, когда сочтет это целесообразным и необходимым. Так что этот момент наступил».

Так заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт в своем ответе на вопросы журналистов в Белом доме.

Ее спросили, что стало причиной «резкого изменения» позиции Трампа в отношении России за последнюю неделю, в частности, после введения санкций накануне.

«Президент всегда подчеркивал, что введет санкции против России тогда, когда сочтет это целесообразным и необходимым. Вчера наступил именно этот момент», — отметила Левитт.

Она также сказала, что президент уже давно выражает свое разочарование Владимиром Путиным.

«Откровенно говоря, обеими сторонами этого конфликта», — добавила она.

По словам пресс-секретаря, в последнее время Трамп не видит достаточного интереса и действий со стороны России в «движении вперед к миру».

«Встреча между этими двумя лидерами не полностью исключена. Президент и вся администрация надеются, что когда-нибудь это снова станет возможным», — сказала Левитт.

«Но мы хотим быть уверены, что такая встреча даст реальный, положительный результат и станет полезным использованием времени президента», — подытожила она.

Напомним, 22 октября во время визита генсека НАТО Марка Рютте в США и его встречи с Дональдом Трампом американское Министерство финансов ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», призвав Москву немедленно согласиться на прекращение огня.