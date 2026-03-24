Трамп резко меняет курс по Ирану: что известно о давлении союзников и переговорах — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа начала дипломатические контакты с Ираном после того, как Вашингтон снизил уровень военных угроз в отношении энергетических объектов Тегерана. Решение о «паузе» в эскалации было принято на фоне частных предупреждений союзников США и стран Персидского залива о возможных катастрофических последствиях войны.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ситуацией, ключевым фактором смены позиции Белого дома стали непубличные сигналы от партнеров.

«Решение Трампа было принято после того, как некоторые союзники предупредили, что война быстро превращается в катастрофу. Региональные партнеры сообщили США, что безвозвратное повреждение иранской инфраструктуры почти неизбежно приведет к неудачному состоянию государства после окончания конфликта, по словам источников, описывающих частные разговоры на условиях анонимности», — пишет издание.

Не менее важным фактором явилась и реакция финансовых рынков. После его заявлений о возможных ушибах цены на нефть росли, а фондовые индексы демонстрировали волатильность, что дополнительно усилило давление на администрацию. Объявление о пятидневной паузе и переходе к переговорам, сделанное перед открытием торгов в США, сразу повлияло на рынки. Да, нефть Brent подешевела, тогда как американские биржевые индексы пошли вверх.

«Трампу нужен был способ избавиться от угрозы, которая, несомненно, начала бы новый виток эскалации, на этот раз пересек новый порог, атаковав гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, вероятно, было бы военным преступлением. Конечно, не случайно объявление о пятидневной паузе и переговорах раздалось как раз перед открытием рынков в Соединенных Штатах в понедельник утром», — сказала Дана Строул, экс-зампомощника министра обороны по Ближнему Востоку.

Сам Трамп заявил, что Иран якобы обратился в США с предложением возобновить диалог после американских угроз по поводу ударов по энергетике.

«Администрация Трампа, похоже, считает, что Иран охотно согласится на переговоры, если США сигнализируют о своей готовности к ним, но союзники опасаются, что это может быть не так просто, по словам человека, знакомого с этим вопросом», — пишут аналитики.

Он подчеркнул, что переговоры могут привести к соглашению, которое «разрешит конфликт.

По информации источников, в выходные состоялись закрытые контакты с участием приближенных к Трампу лиц, включая Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, а также представителей иранской стороны. Обсуждались возможные параметры ядерного соглашения, в частности, ограничение программ Ирана в обмен на снижение напряжения.

«Увидим, как это пойдет, и если все пойдет хорошо, мы в конце концов урегулируем этот вопрос. Иначе мы будем просто продолжать бомбить наши маленькие сердца», — отмечал Трамп.

Переговоры признали и другие грачи, в том числе Великобритания. Как известно, европейские союзники были обеспокоены тем, как длительный конфликт в Иране может означать ресурсы и внимание к войне в Украине, которая длится уже более четырех лет.

Пока союзники США сохраняют осторожность и не исключают, что нынешняя деэскалация временная. Некоторые европейские страны опасаются, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь ресурсы и внимание США от войны в Украине.

Следует заметить, что в Иране отрицают какие-либо договоренности с Вашингтоном, в то время как в США утверждают, что контакты продолжаются. В то же время Трамп признал, что переговоры не велись с аятоллой Моджтабой Хаменеи, который был назначен верховным лидером после смерти отца Али Хаменеи из-за ударов по Ирану. Аналитики отмечают, что рынок также реагирует на эти сигналы недоверчиво, поскольку предыдущие заявления сторон неоднократно менялись.

В настоящее время Израиль продолжает военные операции в Иране. В регионе продолжаются закулисные переговоры с участием посредников из Турции, Саудовской Аравии, Омана и других стран. При этом в ОАЭ уверяли, что они будут защищаться от иранской агрессии. Главный советник президента Эмиратов даже заявил, что Иран заставил их сблизиться с Израилем и США.

Эксперты резюмируют: пауза может стать как шагом к миру, так передышкой перед новой эскалацией.

«Решение Трампа проиллюстрировало его неоднозначный подход к войне. Оно произошло после трех дней, в течение которых он отправил тысячи морских пехотинцев в регион и говорил о потенциальных наземных операциях; высказал идею о том, что война „сворачивается“; предположил, что оставит другим право вновь открыть пролив; а затем выдвинул 48-часовой ультиматум», — заключили в Bloomberg.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в переговорах между США и Ираном по завершению войны. Американский лидер дал указание военным отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период и подчеркнул, что в дальнейшем все будет зависеть от успеха текущих встреч и обсуждений.

Также известно, что США готовились к наземной операции в Иране. По данным СМИ, Пентагон передал Трампу запросы на подготовку к развертыванию сухопутных сил в рамках операции против иранского режима.