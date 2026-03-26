Трамп резко раскритиковал Германию из-за позиции относительно Ирана и вспомнил Украину

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию руководства Германии по поводу конфликта с Ираном, проведя параллель с поддержкой Украины. Об этом американский лидер заявил, комментируя недавние высказывания официального Берлина о дистанцировании от иранского вопроса.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам Дональда Трампа, заявление немецкой стороны о том, что война с Ираном «не их война», было неуместным. Президент США напомнил, что Вашингтон также мог бы занять подобную позицию по другим региональным конфликтам, однако избрал путь поддержки партнеров.

«Я слышал, как глава Германии сказал: „Это не наша война“ в отношении Ирана. Я сказал: „Ну, Украина тоже не наша война — но мы помогли“. Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и теперь не может его стереть», — отметил Трамп.

Напомним, Иран предупредил о готовности открыть новый фронт в Баб-эль -Мандебском проливе и пожертвовать собственной инфраструктурой.

Также мы писали, что с началом военных операций США и Израиля против Ирана в радиоэфире активизировались таинственные станции. На специальной частоте начали передавать цифровые коды для находящихся на вражеской территории разведчиков.

Пентагон разрабатывает военные сценарии так называемого «последнего удара» по Ирану, которые могут включать как масштабную бомбардировочную кампанию, так и использование наземных войск.