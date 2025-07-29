Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сократил срок, который ранее отвел Кремлю на прекращение войны в Украине, — с 50 дней до 10-12.

Об этом глава Белого домазаявил во время выступления на гольф-курорте в Тернберри в присутствии британского премьера Кира Стармера, сообщает CNN, сообщает CNN.

«Да, я собираюсь установить новый срок примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп.

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По его словам, Россия не демонстрирует прогресса в вопросе прекращения войны, а наоборот — продолжает наносить ракетные удары.

«Мы много раз думали, что этот вопрос решили, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще», — добавил президент США.

Трамп также подтвердил свое намерение ввести новые тарифы и санкции.

«Согласно здравому смыслу, можно было бы подумать, что стоит заключить соглашение. Думаю, мы это еще выясним», — отметил глава Белого дома.

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В то же время Кремль по-прежнему заявляет, что не прекратит войну, пока не достигнет своих «стратегических целей» — в частности контроля над украинскими территориями и установления внешнеполитических ограничений для Украины.

Стоит отметить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее высмеивал подобные инициативы.

«Пятьдесят дней! Раньше это было 24 часа; раньше это было 100 дней. Мы уже все это пережили», — писал Лавров.

Политический комментатор Сергей Марков заявил, что ответ России на такие заявления будет «как и на протяжении последних 500 лет».

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«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет таким же, как и в течение последних 500 лет на все ультиматумы. Идите прочь! Идите к черту», — говорится в сообщении.

В самих Соединенных Штатах возникают вопросы относительно эффективности жестких экономических мер. Аналитики предупреждают, что в случае ограничения экспорта российской нефти в такие страны, как Индия, Китай или Турция, возможен рост цен на нефть и бензин, что может усилить глобальную инфляцию.

Ранее The Telegraph сообщало, что объявление нового ультиматума Трампом совпало с очередными военными действиями РФ: накануне Россия заявила об оккупации сел на Днепропетровщине и нанесла ракетный удар, который заставил Польшу поднять в воздух истребители.

Напомним, российский фондовый рынок подвергся стремительному обвалу после заявления президента США Дональда Трампа, в котором он объявил о сокращении срока ультиматума диктатору РФ Путину о прекращении войны против Украины.

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