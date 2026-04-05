"Путин не боится": Трамп резко высказался о НАТО

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его призыв к странам-членам НАТО присоединиться к его войне против Ирана был лишь «проверкой». При этом он назвал Альянс «бумажным тигром», которого совсем не боится президент государства-агрессора Владимир Путин.

Об этом американский лидер говорил в телефонном интервью корреспонденту ABC News Рэйчел Скотт.

«Это был тест для НАТО. Они мне были не нужны, но я хотел их проверить. Я сказал: „Я был бы рад, если бы вы, ребята, присоединились“. А они ответили: „Ну, мы не можем этого сделать“. Я сказал: „О, все в порядке“, — цитирует журналистка слова Дональда Трампа.

Президент США отрицал, что каким-либо образом давил на европейских партнеров по НАТО, чтобы вовлечь их в войну на Ближнем Востоке, уверяя, что только тестировал их готовность к боевым действиям.

«Мне это было не нужно, понимаете? Они — бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них нет ничего, и Путин совсем их не боится», — сказал он.

Как Трамп критиковал НАТО — последние заявления

Ранее Трамп резко раскритиковал позицию Европы по войне в Иране и в очередной раз пригрозил возможным выходом США из НАТО. Американский лидер назвал Альянс несправедливым к Америке и призвал союзников увеличить оборонные расходы.

В частности, в интервью британской The Telegraph Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода из НАТО из-за отказа союзников присоединиться к войне США и Израиля против Ирана, в частности чтобы разблокировать Ормузский пролив и ослабить мировой энергетический кризис.

Накануне, 4 апреля, Дональд Трамп в очередной раз набросился на НАТО, назвав Альянс «ненадежным союзником» США.