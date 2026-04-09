Трамп резко высказался о НАТО после встречи с Рютте: "Альянс не был рядом"

Реклама

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой Североатлантического альянса, заявив, что страны НАТО не предоставили Соединенным Штатам необходимой поддержки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

"НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если он нам снова понадобится", — отметил Трамп.

Реклама

Кроме того, он вспомнил о Гренландии, назвав ее "большим куском плохо управляемого льда".

Эти заявления прозвучали после встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Представители Альянса официально не комментировали высказывания американского лидера.

Напомним, еще два месяца назад президент США Дональд Трамп сообщил о почти полной договоренности по соглашению с Гренландией , назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицали существование каких-либо договоренностей и подчеркнули, что переговоры фактически еще не начинались.

Реклама

Ранее Трамп публично говорил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, что вызвало широкий международный резонанс.