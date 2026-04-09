Трамп резко высказался о НАТО после встречи с Рютте: "Альянс не был рядом"
Дональд Трамп вновь подверг критике НАТО, заявив, что Альянс не поддержал США в нужный момент и может не сделать этого в будущем.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с критикой Североатлантического альянса, заявив, что страны НАТО не предоставили Соединенным Штатам необходимой поддержки.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .
"НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если он нам снова понадобится", — отметил Трамп.
Кроме того, он вспомнил о Гренландии, назвав ее "большим куском плохо управляемого льда".
Эти заявления прозвучали после встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Представители Альянса официально не комментировали высказывания американского лидера.
Напомним, еще два месяца назад президент США Дональд Трамп сообщил о почти полной договоренности по соглашению с Гренландией , назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицали существование каких-либо договоренностей и подчеркнули, что переговоры фактически еще не начинались.
Ранее Трамп публично говорил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, что вызвало широкий международный резонанс.