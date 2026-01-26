Трамп резко высказался по поводу иска против строительства бального зала в Белом доме

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный иск против возведения нового бального зала в Белом доме не имеет оснований и подан слишком поздно.

Об этом он написал на платформе Truth Social.

По словам главы Белого дома, проект находится в стадии, когда возврата назад нет, а все расходы покрываются за счет частных средств.

Трамп подверг критике истцов — организацию National Trust for Historic Preservation, назвав ее радикально левой и такой, что, по его убеждению, не действует в интересах страны.

«Я строю один из самых больших и красивых бальных залов в мире. Это подарок Соединенным Штатам Америки без привлечения средств налогоплательщиков… Возврат назад нет. Слишком поздно! — подчеркнул президент США.

Он также отметил, что материалы и оборудование для строительства уже закуплены или готовы к заказу, а остановка работ на этом этапе была бы разрушительной для проекта. Отдельно Трамп напомнил, что Восточное крыло Белого дома за десятилетие претерпело существенные изменения и давно не сохраняет первоначального исторического облика, поэтому президент имеет полномочия на реконструкцию без дополнительных разрешений.

В то же время истцы считают, что строительство нарушает процедуры, предусмотренные для федеральных объектов исторического наследия. В иске говорится об отсутствии полноценного согласования с Конгрессом, а также о недостаточной экологической и историко-архитектурной оценке. По утверждению организации, анализ влияния был упрощен, а публичные обсуждения не проводились.

