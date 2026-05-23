Трамп с треском проиграл: мигрант выиграл резонансное дело против администрации США

Мигрант выиграл дело против администрации Трампа / © Associated Press

Федеральный суд США закрыл уголовное дело против мужчины, которого администрация Трампа по ошибке депортировала в Сальвадор. Позже мужчину обвинили в перевозке нелегальных мигрантов. Попытка Трампа отомстить мигранту — провалилась.

Об этом сообщает BBC.

Трамп пытался отомстить мигранту: в чью пользу принял решение суд

Кильмара Абрего Гарсия в прошлом году ошибочно депортировали в Сальвадор, а затем вернули в США. Судья постановил, что дело носило только политически мотивированный характер. Его открыли уже после того, как Гарсия добился признания своей депортации незаконной.

Уголовное дело против мужчины было закрыто. В прошлом году его ошибочно депортировали в мегатюрьму в Сальвадоре. Депортация Гарсии стала резонансным делом США. В июне 2025 года власти США признали, что Гарсию депортировали незаконно, и он смог вернуться домой.

Сразу по возвращении федеральные прокуроры США выдвинули ему новые обвинения. В этот раз — в незаконной перевозке мигрантов. Прокуроры уцепились за случай 2022 года, когда в его автомобиле обнаружили нескольких человек. Тогда Абрего Гарсия вину не признал.

Вчера, 22 мая, федеральный судья закрыл дело.

«Суд пришел к этому решению не без колебаний», — пишет судья Веверли Креншоу.

Он добавил, что дело против мужчины было выдвинуто только для того, чтобы оправдать незаконную депортацию. Судья сообщил, что администрация Трампа не смогла опровергнуть «презумпцию предвзятости и стремления к мести».

В Министерстве юстиции США дело пока не комментируют.

Абрего Гарсия прибыл в США еще подростком. Он легально живет в стране и женат на гражданке США. Многие годы мужчина прожил в штате Мэриленд. В 2019 году его арестовали и отправили под стражу. Тогда суд предоставил ему официальную защиту от депортации, ведь на родине мужчине грозили преследования.

Однако в 2025 году Трамп решил его депортировать. Позже по решению Верховного суда Гарсию вернули в США. За это время Абрего Гарсию содержали в мегатюрьме CECOT. Это продолжалось даже после постановления Верховного суда.

После возвращения в США Абрего Гарсию арестовывали еще дважды, но суд принимал решение отпустить его. Администрация Трампа пыталась депортировать мужчину в Уганду, однако суд запретил депортацию.

«Сегодня федеральный судья подтвердил то, о чем мы говорили с самого начала: администрация Трампа вела против Кильмара Абрего Гарсии политически мотивированное преследование», — написал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

