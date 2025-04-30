Трамп считает себя лучшим кандидатом на должность Папы Римского

Дональд Трамп на похоронах Папы Римского Франциска / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает себя лучшим кандидатом на должность Папы Римского.

Об этом он заявил в беседе с журналистами, передаёт ЕП.

По просьбе прокомментировать выборы нового главы католической церкви Трамп заявил: «Папы? Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой первый выбор».

Реклама

Позже он дал понять, что это лишь шутка и он «никому не предпочитает» среди претендентов на должность Папы, хотя и вспомнил об архиепископе Нью-Йорке Тимоти Долане.

«Должен сказать, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, который очень хорош. Так что посмотрим, что будет», — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Николай Бычок — украинец, самый молодой кардинал католической церкви, который служит в Австралии, станет одним из 135 епископов, которые будут выбирать Папу Римского.

Мы ранее информировали, что в Ватикане объявили дату конклава для избрания нового Папы. Он начнется уже на следующей неделе.