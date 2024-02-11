Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО: жесткая реакция западных чиновников

Претенденту на пост президента США Дональду Трампу напомнили девиз Альянса: "Один за всех и все за одного".

Заявления Дональда Трампа, вновь претендующего стать хозяином Белого дома, о том, что США могут отказаться от защиты некоторых союзников по НАТО в случае российского вторжения, вызвали жесткую реакцию западных чиновников.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении подчеркнул, что любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, "подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат".

"Любая атака на НАТО будет встречена объединенным и сильным ответом", — добавил он.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что девиз НАТО "один за всех, все при одном" является конкретным обязательством.

«Подрыв доверия к союзникам означает ослабление всего НАТО. Никакая избирательная кампания не является поводом для игры с безопасностью Альянса», – написал он на платформе X.

После заявления Трампа министерство иностранных дел Германии опубликовало сообщение с упомянутым лозунгом "Один за всех и все за одного" с хештегом #StrongerTogether в своем англоязычном аккаунте X.

"Безрассудные заявления о безопасности #НАТО и солидарности по статье 5 служат только интересам Путина", — цитирует президента Совета ЕС Шарля Мишеля Reuters.

Как известно, статья 5 договора НАТО гласит, что вооруженное нападение на члена альянса будет считаться нападением на всех, что вызывает коллективную самооборону.

Напомним, Белый дом отверг комментарии бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он не защищает союзников по НАТО от возможного российского вторжения, назвав их "ужасными и бессмысленными".

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