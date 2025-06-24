Трамп сделал еще одно заявление о перемирии между Ираном и Израилем

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что якобы получил обращение от Израиля и Ирана о прекращении войны и достижении мира.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран почти одновременно обратились ко мне и сказали: „МИР!“ Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ! Обе нации увидят в своем будущем великую ЛЮБОВЬ, МИР И ПРОЦВЕТ. Они так много могут получить, но так много потерять, если сойдут с пути ПРАВЕДНОСТИ и ИСТИНЫ», — написал Трамп.

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Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня. При этом он уточнил, что Иран не намерен продолжать ответные удары, если Израиль прекратит свои действия до 4:00 по тегеранскому времени.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на водное прекращение огня.

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня.