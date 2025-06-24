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Трамп сделал еще одно заявление о перемирии между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с просьбой о мире.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что якобы получил обращение от Израиля и Ирана о прекращении войны и достижении мира.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Израиль и Иран почти одновременно обратились ко мне и сказали: „МИР!“ Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ! Обе нации увидят в своем будущем великую ЛЮБОВЬ, МИР И ПРОЦВЕТ. Они так много могут получить, но так много потерять, если сойдут с пути ПРАВЕДНОСТИ и ИСТИНЫ», — написал Трамп.
Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня. При этом он уточнил, что Иран не намерен продолжать ответные удары, если Израиль прекратит свои действия до 4:00 по тегеранскому времени.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на водное прекращение огня.
Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Израилем нет никакой официальной договоренности о прекращении огня.