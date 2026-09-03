Трамп сделал громкое заявление о боеприпасах: США готовят новые поставки союзникам

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты располагают практически неограниченными запасами боеприпасов и в скором времени смогут возобновить их продажу союзникам. В то же время американский лидер вновь обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в передаче Украине значительно большего количества боеприпасов, чем США использовали во время военной операции в Иране.

Об этом Трамп написал в посте в социальной сети Truth Social, критикуя тех, кто, по его мнению, необъективно освещает американскую военную операцию.

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«У нас есть практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого класса — гораздо больше, чем мы когда-либо смогли бы использовать в этой или любой другой войне», — заявил президент США.

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По его словам, американская военная промышленность также производит боеприпасы «в таких масштабах, которых раньше никто и не видел». Трамп подчеркнул, что США в настоящее время накапливают запасы и готовятся к любому развитию событий.

В то же время американский президент отметил, что Вашингтон пока не продает эти боеприпасы другим странам, поскольку сосредоточен на пополнении собственных запасов.

«Мы оставляем их себе, для США, а не продаем другим, но продажи союзникам вскоре возобновятся», — написал Трамп.

Отдельно он вновь упомянул о военной помощи Украине во времена администрации Джо Байдена. По словам Трампа, его предшественник передал Киеву «значительно больше боеприпасов, чем мы израсходовали в Иране», причем, как утверждает президент США, Украина получала их бесплатно.

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«Сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО даром — деньги, за которые должна была бы заплатить Европа, если бы её об этом хотя бы попросили», — заявил Трамп. Он добавил, что Соединённые Штаты всё же будут требовать от союзников компенсировать эти расходы, хотя, по его словам, «с некоторым опозданием».

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на несколько осведомлённых источников сообщило, что армия США в ходе войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.

Об истощении американского арсенала сообщало также издание The Telegraph, обращая внимание на критический дефицит средств противоракетной обороны, в частности перехватчиков для систем Patriot.

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