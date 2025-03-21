Трамп сделал громкое заявление о НАТО: что он сказал

Трамп также сообщил о разговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 21 марта заявил, что альянс НАТО зависит от США. По его словам, без Вашингтона Североатлантический альянс "не будет прежним".

Об этом он рассказал журналистам на брифинге в Белом Доме.

Трамп также заявил, что именно его жесткая позиция заставила союзников увеличить оборонные расходы, благодаря чему он "сохранил НАТО".

"Из-за того, что я сделал, сотни миллиардов долларов поступили в НАТО от стран, которые просто не платили. Они были правонарушителями, они не платили по счетам. Итак, НАТО, наверное, стало сильнее, но они должны относиться к нам честно. Без нас НАТО уже не то же самое", — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп сообщил о разговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, оба якобы признали, что без вмешательства США соглашения между Украиной и РФ о прекращении войны не было бы.

Напомним, в Вашингтоне подчеркивают, что мир уже очень близок.

Читайте также: