Трамп сделал громкое заявление о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters

Такое заявление американский лидер сделал на брифинге в Белом доме.

Реклама

Ранее о готовности Соединенных Штатов усилить экономическое давление на государство-агрессора заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

При этом условием новых санкций он назвал присоединение к давлению на Россию стран Евросоюза.

Глава американского Минфина отметил, что если США и ЕС введут вторичные санкции и дополнительные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, то экономика государства-агрессора будет в полном коллапсе.

Напомним, по информации издания Axios, Белый дом поручил Министерству финансов составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Речь идет о полном прекращении закупок российской нефти и газа. Кроме того, США предлагают, чтобы Евросоюз ввел дополнительные пошлины для Индии и Китая.