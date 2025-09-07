- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3200
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал громкое заявление о новых санкциях против России
Американский лидер готов увеличить экономическое давление на РФ из-за войны в Украине.
В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за войны в Украине.
Об этом сообщает Reuters
Такое заявление американский лидер сделал на брифинге в Белом доме.
Ранее о готовности Соединенных Штатов усилить экономическое давление на государство-агрессора заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.
При этом условием новых санкций он назвал присоединение к давлению на Россию стран Евросоюза.
Глава американского Минфина отметил, что если США и ЕС введут вторичные санкции и дополнительные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, то экономика государства-агрессора будет в полном коллапсе.
Напомним, по информации издания Axios, Белый дом поручил Министерству финансов составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Речь идет о полном прекращении закупок российской нефти и газа. Кроме того, США предлагают, чтобы Евросоюз ввел дополнительные пошлины для Индии и Китая.