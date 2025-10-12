Трамп сделал громкое заявление о прекращении войны в Украине: что он сказал

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поделился со своей внучкой Кай Мэдисон Трамп впечатлениями от пребывания в Белом доме и достижений своей администрации.

Об этом сообщает Rapid Response 47 в соцсети Х.

«Прекрасно. Я хорошо провожу время. Мы сделали замечательную работу. Я остановил семь войн. Семь. И надеюсь, что мы заставим Путина и Зеленского прекратить убивать всех. Но все было очень хорошо. Экономика была замечательной», — сказал Трамп в разговоре с внучкой.

Трамп с Внучкой / © скрин с видео

