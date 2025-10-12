ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал громкое заявление о прекращении войны в Украине: что он сказал

Дональд Трамп рассказал о своих действиях для остановки войны в Украине и других конфликтов.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поделился со своей внучкой Кай Мэдисон Трамп впечатлениями от пребывания в Белом доме и достижений своей администрации.

Об этом сообщает Rapid Response 47 в соцсети Х.

«Прекрасно. Я хорошо провожу время. Мы сделали замечательную работу. Я остановил семь войн. Семь. И надеюсь, что мы заставим Путина и Зеленского прекратить убивать всех. Но все было очень хорошо. Экономика была замечательной», — сказал Трамп в разговоре с внучкой.

Трамп с Внучкой / © скрин с видео

Трамп с Внучкой / © скрин с видео

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана. На следующей неделе Дональд Трамп намерен провести саммит по мирному урегулированию в Секторе Газаво время своего визита в Египет.

