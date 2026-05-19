Трамп сделал громкое заявление о войне в Иране: назвал жесткие сроки для решения

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас активно занимается «проведением» войны с Ираном, которую он считает популярным решением, несмотря на противоположные мнения.

Об этом Трамп рассказал в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.

Комментируя общественные настроения по поводу возможного военного конфликта, глава Белого дома подчеркнул, что считает свои действия поддержанными обществом. Он также добавил, что полностью сосредоточен на процессе планирования военной операции.

Президент США также очертил временные рамки для дипломатии, заявив в ответ на вопрос прессы, что Ирану дается всего несколько дней.

«Два-три дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, в начале следующей недели. Это ограниченный промежуток времени», — отметил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что не намерен детально разъяснять обществу причины и предпосылки возможного столкновения, поскольку полностью занят подготовительными мерами.

«У меня нет времени объяснять людям суть этой войны. Я слишком занят ее подготовкой», — отметил Трамп.

Напомним, США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива после атаки на американские эсминцы, что поставило под угрозу хрупкое перемирие между сторонами.

Дональд Трамп заявил в среду, 6 мая, что война против Ирана может закончиться, если Тегеран выполнит достигнутые договоренности. В то же время Ормузский пролив снова будет открыт для всех судов.

Также Трамп заявлял, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще две-три недели.

