Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Газе

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский лидер Дональд Трамп выступил в парламенте Израиля. Он заявил, что война в Газе официально окончена.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Тель-Авив.

Это большой день. Совершенно новое начало. Я думаю, ничего подобного еще не было. Любовь, которую я видел на улицах, была просто невероятной», - сказал он.

Трамп также выразил уверенность, что ХАМАС будет придерживаться прекращения огня.

Не обошел вниманием глава Штатов и вопрос освобождения заложников.

«Мы так рады за них. Они будут счастливы и проживут прекрасную жизнь. Они были очень храбрыми».

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям "Красного креста" первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газа.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.