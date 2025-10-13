- Дата публикации
Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Газе
Война между ХАМАС и Израилем считается официально завершенной, заявил Трамп.
Американский лидер Дональд Трамп выступил в парламенте Израиля. Он заявил, что война в Газе официально окончена.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Тель-Авив.
Это большой день. Совершенно новое начало. Я думаю, ничего подобного еще не было. Любовь, которую я видел на улицах, была просто невероятной», - сказал он.
Трамп также выразил уверенность, что ХАМАС будет придерживаться прекращения огня.
Не обошел вниманием глава Штатов и вопрос освобождения заложников.
«Мы так рады за них. Они будут счастливы и проживут прекрасную жизнь. Они были очень храбрыми».
Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям "Красного креста" первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газа.
Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.