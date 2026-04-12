Трамп сделал громкое заявление об Иране и Ормузском проливе: "США выиграют в любом случае"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений по поводу переговоров с Ираном и ситуации вокруг Ормузского пролива.

По его словам, Соединенные Штаты оказываются в выигрышной позиции независимо от того, будет ли достигнуто соглашение.

"Мы выигрываем, независимо от того, что произойдет. Посмотрим, как будет: возможно, они заключат соглашение, а возможно - нет. Это неважно. С точки зрения Америки - мы выигрываем", - заявил Трамп.

Реклама

Он также отметил, что Иран может иметь мины в Ормузском проливе, что создает угрозу судоходству.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что США готовы вмешаться, чтобы обеспечить проход через стратегически важный водный путь.

"Мы откроем пролив, даже если сами не пользуемся им, ведь есть много других стран, которые зависят от него — но боятся, слабы или не хотят платить", — сказал он.

Трамп добавил, что переговоры с Ираном продолжаются и находятся на глубокой стадии.

Реклама

"Мы ведем очень серьезные переговоры с Ираном. И мы выигрываем в любом случае", - подытожил он.

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.