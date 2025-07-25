Трамп сделал неожиданное заявление о 50-дневном ультиматуме России

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не исключает возможности, что усиленные санкции против России могут быть применены раньше, чем пройдет объявленный им 50-дневный срок.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 25 июля, трансляцию которого вел канал RSBN.

На вопрос репортера, стали ли США ближе к решению ввести вторичные санкции и может ли это произойти быстрее, чем через пятьдесят дней, американский президент ответил утвердительно.

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«Мы рассматриваем всю ситуацию… Возможно, да», — сказал Дональд Трамп.

Как сообщалось ранее, 14 июля президент США Дональд Трамп предложил России в 50-дневный срок заключить соглашение о мире. Если этого не произойдет Соединенные Штаты введут против России 100% «вторичные тарифы», которые будут направлены против стран, которые покупают российскую нефть.

Шансы на то, что Россия выполнит требование Трампа и приложит усилия для прекращения войны стали меньше после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые состоялись 23 июля.

Украинская сторона предложила встречу лидеров - президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможности такой встречи до конца августа, отметив, что она должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта». Тем самым в Кремле подтвердили, что мирного соглашения до времени, когда заканчивается ультиматум Трампа, не будет.