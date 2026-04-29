Трамп сделал неожиданное заявление о готовности Путина к мирному соглашению

Путин и Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был готов заключить соглашение о мире в Украине.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Я знаю его давно, думаю, он готов был заключить сделку некоторое время назад», — сказал американский президент.

Реклама

Трамп добавил, что Путину кто-то помешал сделать это.

«Думаю, некоторые люди усложнили ему заключение сделки», — сказал американский президент.

При этом Дональд Трамп не уточнил, кто именно эти люди, которые помешали российскому диктатору прекратить захватническую войну в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с российским лидером Владимиром Путиным, главной темой которого была война в Украине. По его словам, он предложил президенту РФ объявить прекращение огня.

Реклама

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что во время более полуторачасового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом хозяин Кремля выразил готовность к временному прекращению огня на время празднования так называемого «Дня победы» 9 мая.

