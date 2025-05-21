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Трамп сделал неожиданное заявление о России и "Большой семерке"
По мнению американского президента, формат G8 был лучше, чем нынешняя "Большая семерка".
Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы лучше, если бы Россию не исключали из «Большой восьмерки» — группы стран мира, которые в наибольшей степени влияют на развитие мировой экономики и политики.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой в Белом доме.
По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя «Большая семерка».
«Было бы лучше, если бы Россия была там. Многие возразят. Потому что с Россией этой войны, пожалуй, не было бы. И с другим президентом войны тоже не было бы», — сказал он, рассуждая о «Большой семерке».
Кроме того, Трамп подчеркнул, что без США ни G20, ни G7 не имели бы такого значения.
Как известно, после аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины на Донбассе Россию резко раскритиковали страны «Большой семерки» и формально исключили из списка G8.
В совместном заявлении на саммите в Брюсселе 4 июня 2014 года лидеры G7 осудили Россию за нарушение суверенитета Украины.
В августе 2019 года Трамп заявил, что возможное возвращение РФ в «Большую восьмерку» было бы выгодным. Он заявил, что ведется работа по возвращению России в G8.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам после разговора с Путиным, что он убежден в победе России в войне против Украины