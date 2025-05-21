Трамп сделал неожиданное заявление о России и "Большой семерке"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы лучше, если бы Россию не исключали из «Большой восьмерки» — группы стран мира, которые в наибольшей степени влияют на развитие мировой экономики и политики.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой в Белом доме.

По его мнению, формат G8 был лучше, чем нынешняя «Большая семерка».

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«Было бы лучше, если бы Россия была там. Многие возразят. Потому что с Россией этой войны, пожалуй, не было бы. И с другим президентом войны тоже не было бы», — сказал он, рассуждая о «Большой семерке».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что без США ни G20, ни G7 не имели бы такого значения.

Как известно, после аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины на Донбассе Россию резко раскритиковали страны «Большой семерки» и формально исключили из списка G8.

В совместном заявлении на саммите в Брюсселе 4 июня 2014 года лидеры G7 осудили Россию за нарушение суверенитета Украины.

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В августе 2019 года Трамп заявил, что возможное возвращение РФ в «Большую восьмерку» было бы выгодным. Он заявил, что ведется работа по возвращению России в G8.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам после разговора с Путиным, что он убежден в победе России в войне против Украины