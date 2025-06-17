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Трамп сделал неожиданное заявление о войне между Израилем и Ираном — СNN
Недавно Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу конфликта между Израилем и Ираном.
Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что стремится к «реальному концу» конфликта между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что это лучше, чем обычное прекращение огня. Его терпение по поводу переговоров, похоже, исчерпывается. Эти комментарии, сделанные после внезапного отъезда с саммита Большой семерки в Канаде, пролили свет на размышления Трампа об участии США в этом противостоянии.
Об этом пишет CNN.
Давление Израиля и внутренние противоречия
Позже во вторник Трамп должен был встретиться с командой, занимающейся вопросами безопасности. Израиль просил его о помощи. Они хотели, чтобы США более активно уничтожали ядерные объекты Ирана. По словам израильских чиновников, для этого потребовалось американское оружие и самолеты.
Однако президент не дал четких обещаний, согласится ли он на такое давление. Его встречные заявления противоречат призывам влиятельных представителей собственной партии, которые предостерегают от вовлечения в очередной иностранный конфликт.
Противоречивые сигналы и отказ от переговоров
Несмотря на то, что переговоры между Ираном и Израилем продолжаются уже пятый день, Трамп высказывает несколько противоречивые мнения. Он призывает Тегеран вернуться к дипломатическим переговорам о сдерживании ядерных амбиций. В то же время, предупреждает иранцев срочно эвакуировать свою столицу и опровергает сообщения о попытках США связаться с Ираном для переговоров.
«Я не говорил, что стремлюсь к прекращению огня, — заявил Трамп на борту Air Force One. — Мы ищем чего лучше, чем просто прекращение огня».
Он подчеркнул, что его цель в Иране — это «конец, настоящий конец, а не прекращение огня» или «полный отказ». Трамп также утверждает, что Иран «очень близок» к разработке ядерного оружия, хотя его собственные разведданные свидетельствуют об обратном. На вопрос о гарантиях успеха американских бомб против подземных ядерных бункеров Ирана Трамп ответил: «Нет никакой гарантии ни в чем».
Хотя ранее официальные лица сообщали CNN, что Трамп поручил своей команде встретиться с иранскими переговорщиками, президент воздержался от подтверждения возобновления переговоров. Он отметил, что рассматривает возможность отправки Виткоффа и вице-президента Джей Ди Венса, но это будет «зависеть от того, что произойдет, когда я вернусь».
«Я не очень настроен на переговоры», — добавил он, ожидая, что следующие 48 часов покажут больше о намерениях Израиля по темпу атак. «Пока никто не замедлял темп», — констатировал Трамп.
Предупреждение Тегерана и «божественное вмешательство»
О своем сообщении в соцсетях с призывом к жителям Тегерана эвакуироваться, Трамп объяснил, что конкретной угрозы нет. Но «всегда возможно, что что-нибудь случится».
Он также предупредил Иран, что нападения на американские войска в регионе приведут к резкой эскалации: «Мы так сильно займемся этим, что нам придется снимать перчатки».
После возвращения в Белый дом Трамп опубликовал сообщение от своего посла в Израиле Майка Хакаби, который призвал президента быть открытым к «божественному вмешательству», несмотря на многочисленные голоса, которые обращаются к нему.
Напомним, по состоянию на вечер 17 июня 2025 года США отреагировали на массированный обстрел Украины лишь кратким и нечетким комментарием президента Дональда Трампа.
Когда журналисты обратились к нему за комментарием по поводу этого события, он неожиданно отреагировал: Трамп удивился и спросил, когда именно произошел обстрел, заявив, что ему нужно ознакомиться с ситуацией.