Трамп сделал неожиданное заявление об убийствах и казнях в Иране

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 14 января, что, по информации из «достоверных источников», убийства во время протестов в Иране прекращаются, а казни не планируются. Это заявление прозвучало на фоне предыдущих сообщений о тысячах погибших во время антиправительственных протестов.

Об этом сообщает CBS News.

«Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они прекратились. И нет никакого плана для казней. Мне это сказали из надежного источника. Мы это выясним», — сообщил американский лидер, не предоставив при этом никаких подробностей.

Трамп добавил, что сегодня «должно было быть много казней, но их не будет».

Отвечая на вопрос журналиста, означает ли это, что военные варианты теперь не рассматриваются, президент США ответил, что Белый дом «будет наблюдать за процессом».

Ранее источник в Иране сообщил журналистам CBS News, что, по оценкам активистов и медиков, количество погибших составляет по меньшей мере 12 000 человек,или даже 20 000.

Трамп пообещал «очень решительные действия», если Иран продолжит казни протестующих, и призвал иранцев захватывать государственные учреждения, заявив: «Помощь уже в пути».

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на европейские и израильские источники сообщило, что президент США Дональд Трамп уже принял решениео военном вмешательстве на фоне самых кровавых протестов в истории Исламской Республики.