Трамп сделал неожиданный шаг в отношении Украины на саммите НАТО — The Guardian

Дональд Трамп / © Associated Press

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Позиция президента США Дональда Трампа заставляет европейских союзников значительно активнее инвестировать в собственную оборону; при этом американский лидер поддержал итоговую декларацию саммита НАТО в Анкаре, в которой была подтверждена неизменная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в колонке аналитика Центра европейской политики Пола Тейлора, опубликованной в газете The Guardian.

По мнению Тейлора, нынешний саммит НАТО в очередной раз продемонстрировал, что Альянс вынужден приспосабливаться к непредсказуемой политике Дональда Трампа.

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«Лидеры НАТО пережили ещё один напряжённый саммит с Дональдом Трампом, и 77-летнему оборонному альянсу удалось продержаться ещё на один день», — отметил аналитик.

В то же время он подчеркнул, что европейские страны всё больше осознают необходимость самостоятельно укреплять собственную безопасность.

Тейлор напомнил, что на саммите было подтверждено намерение союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, активизировать развитие оборонной промышленности и реализовать масштабные совместные проекты по закупке современного вооружения.

«Европейские союзники явно настроены укреплять оборону в эти нестабильные времена», — подчеркнул Тейлор.

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США поддержали декларацию по Украине

Аналитик особо отметил, что, несмотря на прежнюю жесткую риторику Дональда Трампа, Соединенные Штаты поддержали итоговую декларацию саммита НАТО, которая подтверждает единство Альянса в поддержке Украины.

«Самым значительным изменением на саммите в Анкаре по сравнению с прошлогодней встречей стало принятие Соединёнными Штатами решительной декларации о поддержке Украины», — написал Тейлор.

В документе, поддержанном Вашингтоном, отмечается, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники по-прежнему едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».

В то же время автор отметил, что европейские союзники до сих пор не имеют полной уверенности в долгосрочных намерениях администрации США.

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В частности, он обратил внимание на заявления министра обороны США Пита Хэгсета о пересмотре американского военного присутствия в Европе, что усиливает неопределенность в отношении будущей роли Вашингтона в обеспечении безопасности европейских партнеров.

Напомним, 8 июля в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре состоялись ключевые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Встреча длилась около часа и, по оценкам обеих сторон, завершилась на неожиданно позитивной ноте.

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