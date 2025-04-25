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Трамп сделал новое заявление о мирном урегулировании в Украине
Американский президент сообщил, что Россия и Украина «двигаются вместе» в направлении заключения соглашения о перемирии.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска в пятницу, 25 апреля, сделал новое заявление о мирном урегулировании войны, которое ведет Россия против Украины.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Трампа, Россия и Украина «двигаются вместе» в направлении заключения соглашения о перемирии. Но при этом он добавил, что ситуация остается «очень хрупкой».
«Ничего из этого не должно было произойти», — в очередной раз подчеркнул американский президент, традиционно обвинив своего предшественника Джо Байдена в том, что он допустил эту войну.
Накануне Трамп положительно отозвался о мирном соглашении, но Украина отвергла возможность признания своей территории российской, что, кажется, является частью мирного предложения Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Крым «останется с Россией», и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».