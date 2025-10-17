Трамп сделал новое заявление о передаче Украине Tomahawk: что изменилось

Президент США Дональд Трамп / © скриншот с видео

Реклама

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Несмотря на недавние заявления о том, что в США очень много этих ракет, Трамп подчеркнул, что не может позволить себе истощать собственный запас.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме в четверг, 16 октября, комментируя переговоры.

Американский лидер отметил, что потребность в этих ракетах есть и у самих Соединенных Штатов, поэтому передача большого количества Украине рассматривается им с оговоркой.

Реклама

«Я говорю вам, знаете ли, нам Tomahawk нужны и для Соединенных Штатов Америки тоже. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы для нашей страны, поэтому, знаете, они жизненно важны, они очень мощные, они очень точные, они очень хорошие, но они нам тоже нужны», — заявил Дональд Трамп.

Эти слова прозвучали накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, где ключевым вопросом в повестке дня является именно запрос Киева на дальнобойные ракеты, способные наносить удары глубоко по российской территории.

Напомним, Украина ищет новые креативные подходы к получению военной поддержки США и готова предложить инновационные военные технологии и содействие энергетической экспансии американских компаний в Европе.