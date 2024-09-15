Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что он пообещал

Политик заявил, что будь он президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова пообещал урегулировать войну в Украине в случае повторного избрания президентом.

Об этом Трамп заявил во время обращения к участникам 20-й ежегодной встречи YE.

Трам убежден, что это нужно сделать "с помощью силы и мудрости".

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это урегулирование нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это посредством силы и мудрости", – сказал он в обращении.

Более того, Трамп заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне ", — отметил кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Кроме того, Трамп заявил, если на выборах победит демократ Камала Гаррис, то это будет означать для Америки войну с Россией.

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