Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине

Трамп заявил о том, что "на подходе" завершение так называемой "девятой войны" - речь идет об Украине.

Катерина Сердюк
Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование «конфликта» в Украине приближается. Он назвав это потенциально «девятой войной, которую завершат США».

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

Как следует из разговора, Трамп заявил, что процесс завершения войны в Украине якобы находится на финальной стадии.

«Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе», — отметил он.

Известно, что спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев. По-прежнему ключевая цель — это переговоры о потенциальном мирном соглашении с Россией. Пока конкретной даты нет, поскольку делегация США сосредоточена на других международных вопросах.

Ранее Зеленский заявил, что позиция Трампа по отношению к войне является нейтральной и это, по его мнению, играет в пользу России. По словам главы государства, США не демонстрируют четкую поддержку Украины, что затрудняет международное давление на Кремль.

«Мне кажется, он (Трамп. - ред.) изначально заявлял, что будет оставаться нейтральным. Это свидетельствует о том, что он не на моей стороне и не на стороне России», — заключил украинский лидер.

