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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине: что его огорчило

Трамп вновь выразил оптимизм по поводу возможного завершения войны в Украине.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным считает, что обе стороны стремятся заключить соглашение.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп сообщил, что провел длительный разговор с Владимиром Путиным, после чего пообщался и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У меня был долгий разговор с Путиным. И я тоже разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что из этого выйдет», — сказал президент США.

Американский лидер также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в процессе и помогает продвижению переговоров.

«Вы знаете, я сказал: „Конец войнам“», — добавил Трамп.

Саммит НАТО — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите НАТО 8 июля в 14:30 по киевскому времени. Переговоры состоятся после заседания Североатлантического совета на уровне лидеров стран НАТО и продлятся около часа.

К слову, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской уже прибыли в Анкару для участия в саммите НАТО.

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Дата публикации
Количество просмотров
1525
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