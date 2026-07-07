- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1525
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине: что его огорчило
Трамп вновь выразил оптимизм по поводу возможного завершения войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным считает, что обе стороны стремятся заключить соглашение.
Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп сообщил, что провел длительный разговор с Владимиром Путиным, после чего пообщался и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«У меня был долгий разговор с Путиным. И я тоже разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что из этого выйдет», — сказал президент США.
Американский лидер также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в процессе и помогает продвижению переговоров.
«Вы знаете, я сказал: „Конец войнам“», — добавил Трамп.
Саммит НАТО — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу на саммите НАТО 8 июля в 14:30 по киевскому времени. Переговоры состоятся после заседания Североатлантического совета на уровне лидеров стран НАТО и продлятся около часа.
К слову, Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской уже прибыли в Анкару для участия в саммите НАТО.