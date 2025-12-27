Трамп сделал оптимистичное заявление перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что оптимистично настроен на окончательное заключение мирного соглашения.

Об этом он сказал в телефонном интервью изданию The New York Post.

«Я думаю, у нас есть неплохие шансы на это», — отметил Трамп.

Американский лидер в очередной раз напомнил, что уже «урегулировал восемь войн», подчеркнув, что война России против Украины является «самой сложной».

«Но я думаю, что мы с этим справимся», — оптимистично заверил он.

Дональд Трамп утверждает, что не только Украина, но и Россия готова к завершению конфликта.

«Я думаю, что они [то есть Украина] хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой не хочет», — сказал Трамп.

Как известно, на данном этапе переговоров появилось новое мирное предложение из 20 пунктов — вариация плана из 28 пунктов, разработанного в ноябре переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Одним из его главных отличий является вопрос территорий, в частности статуса неоккупированной части Донбасса. Предложение Киева о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны», пока что встретило молчание со стороны президента России Владимира Путина, главным требованием которого был отказ Украины от остального сильно укрепленного севера Донецкой области.

Напомним, в отдельном интервью изданию Politico Дональд Трамп заявил, что пока не поддерживает план Зеленского. «У него ничего нет, пока я не одобрю. Поэтому посмотрим, что у него есть», — сказал американский президент.