Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии и НАТО

Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии. Он заметил, что хотел бы заключить соглашение.

Об этом сообщает Clash Report.

«Это (соглашение — ред.) легче. Но так или иначе Гренландия у нас останется», — заверил он.

Как отметил Трамп, речь идет «о приобретении, а не об аренде, не о краткосрочном владении».

«Мы говорим о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай. И я не позволю этому произойти», — отметил он.

Также Трамп высказался о потенциальном влиянии на Североатлантический Альянс.

«Если это повлияет на НАТО, то это повлияет на НАТО, но вы знаете, что они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них. Я скажу вам это прямо сейчас», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, ему «нравится НАТО».

«Мне просто интересно, если бы нам было нужно НАТО, они бы были там для нас? Я не уверен, что они бы это сделали. Знаете, мы тратим много денег на НАТО, и я не уверен, что они бы это сделали», — заключил глава Штатов.

Ранее отмечалось, что Великобритания обсуждает возможность развертывания сил НАТО в Гренландии.

«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от президента США Дональда Трампа», — пишет издание The Telegraph.