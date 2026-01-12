- Дата публикации
Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии и НАТО
Трамп серьезно настроен «получить» Гренландию.
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о Гренландии. Он заметил, что хотел бы заключить соглашение.
Об этом сообщает Clash Report.
«Это (соглашение — ред.) легче. Но так или иначе Гренландия у нас останется», — заверил он.
Как отметил Трамп, речь идет «о приобретении, а не об аренде, не о краткосрочном владении».
«Мы говорим о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай. И я не позволю этому произойти», — отметил он.
Также Трамп высказался о потенциальном влиянии на Североатлантический Альянс.
«Если это повлияет на НАТО, то это повлияет на НАТО, но вы знаете, что они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них. Я скажу вам это прямо сейчас», — отметил американский лидер.
По словам Трампа, ему «нравится НАТО».
«Мне просто интересно, если бы нам было нужно НАТО, они бы были там для нас? Я не уверен, что они бы это сделали. Знаете, мы тратим много денег на НАТО, и я не уверен, что они бы это сделали», — заключил глава Штатов.
Ранее отмечалось, что Великобритания обсуждает возможность развертывания сил НАТО в Гренландии.
«Даунинг-стрит ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику от президента США Дональда Трампа», — пишет издание The Telegraph.